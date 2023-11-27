«Пациентка напоминала шарик с водой»: подмосковные врачи спасли женщину, выкачав из нее 25 литров жидкости

Женщину сразу перевели в реанимацию, однако ее состояние ухудшилось — развился асцит и гидроторакс. Также нарастали признаки отека головного мозга. Пациентку поместили на ИВЛ. Тактику лечения врачи согласовали на консилиуме совместно со специалистами МОНИКИ.

Как рассказал заведующий терапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев, для стабилизации состояния пациентки было принято решение провести семь сеансов заместительной почечной терапии. Женщина постепенно стала приходить в себя. Однако ситуация осложнилась развитием пневмонии и скоплением жидкости в легких.

«Пациентка напоминала шарик с водой. <…> был проведен торакоцентез — прокол грудной стенки с последующей эвакуацией жидкости из плевральной полости под УЗИ-контролем, а также назначена антибактериальная терапия. Суммарно мы откачали двадцать пять литров жидкости», — уточнил врач.

Сейчас женщину уже выписали. У нее прошла пневмония, восстановилась работа почек и вернулся исходный вес — шестьдесят килограммов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что капитальный ремонт взрослой поликлиники в Дзержинском будет завершен осенью следующего года.