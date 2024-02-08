Пациентку с редкой формой врастания плаценты прооперировали врачи из Видного

Врачи Видновского перинатального центра провели операцию тридцатилетней женщине на 34-й неделе беременности с редкой формой врастания плаценты. Об этом сообщает Министерство здравоохранение Московской области.

Отмечается, что врачи во время прохождения УЗИ выявили у пациентки врастание плаценты без рубца на матке. Это крайне редкая и трудно выявляемая патология, которая может привести не только к массивной кровопотере, но и удалению матки, а также летальному исходу, как мамы, так и ребенка.

Отмечается, что специалистам удалось пролонгировать беременность пациентки до 37-й недели, после чего было выполнено ей кесарево сечение. Так как врастание могло сопровождаться массивной кровопотерей, еще на этапе подготовки к родоразрешению была заготовлена аутоплазма пациентки, чтобы не пользоваться донорскими компонентами крови.

Заведующий акушерским отделением патологии беременности Ильяс Куликов рассказал, что в ходе вмешательства врачи выявили, что врастание произошло в переднюю и в заднюю стенку матки. Благодаря разработанной методике, удалось иссечь патологически измененные ткани, а также сохранить репродуктивную функцию женщины.

Благодаря слаженной работе врачей, на свет появился здоровый мальчик ростом пятьдесят сантиметров и весом три килограмма. На данный момент новорожденный и мама продолжают находиться под наблюдением специалистов перинатального центра.

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