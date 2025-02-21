Пациентские сообщества попросили Минздрав изменить критерии оценки медпомощи

Пациентские объединения обратились к Министерству здравоохранения с просьбой улучшить критерии оценки качества медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщили представители общественных организаций изданию РБК.

С начала 2025 года диагностика и лечение пациентов как в государственных, так и в частных медучреждениях должны проводиться в соответствии с клиническими рекомендациями.

Однако, если у пациента возникнут претензии, при проверке учреждения основополагающими критериями будут не клинические рекомендации, а новые внедряемые критерии, как указал Минздрав.

Ведомство подготовило проект приказа, который был выставлен на общественное обсуждение до 20 февраля. Новые критерии формируются на базе клинических рекомендаций и порядков оказания медицинской помощи. Напомним, предыдущие критерии были приняты в мае 2017 года.

Галина Маргевич, заместитель председателя координационного совета Движения против рака, отметила, что в представленном проекте отсутствует указание сроков проведения определенных манипуляций. В отличие от более детализированных критериев для заболеваний системы крови, в области онкологии описаны лишь общие положения.

Ранее сообщалось, что в Минздраве предложили оценивать репродуктивные функции подростков с 13 лет.