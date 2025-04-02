Педиатр Лобова пояснила опасность таблеток для похудения

Среди подростков в России стал популярен препарат для похудения, вызывающий резкую потерю веса. Несмотря на то что в составе заявлены сплошь «экстракты» растений, на деле там содержатся опасные для здоровья вещества. По словам врача-педиатра Марии Лобовой, вероятно, именно поэтому дети массово жалуются на самые разные побочные действия – от бессонницы до крошащихся зубов и аритмии. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что указанные таблетки имеют ложный состав. Так, судя по скорости действия, в состав входит фуросемид, являющийся агрессивным диуретиком, который вымывает из организма не только воду, но и электролиты, что приводит к резкому водно-солевому дисбалансу. Кроме того, не исключено наличие в составе сибутрамина, вызывающего привыкание и оказывающего действие в виде возбуждения. Вполне возможно, что в состав этих «чудо-таблеток» входят и психотропные вещества.

По мнению медика, необходимо внимательно изучить состав и наказать распространителей этих таблеток.

Ранее россиянам рассказали о гибели десятков людей из-за популярных препаратов для похудения.