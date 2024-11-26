Педиатр Маркова определила более полезную замену конфетам в новогоднем подарке

На Новый год детям принято вручать сладкий подарок с конфетами, леденцами, шоколадками и другими лакомствами. Тем не менее нередко содержимое подобных кульков представляет серьезную угрозу для здоровья малышей. Врач-педиатр Ульяна Маркова назвала способы уберечь детей от сахарной атаки. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, покупные конфеты и мармелад содержат огромный объем сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови и провоцирует выброс инсулина, при этом в составе имеются ароматизаторы и красители. От большого количества съеденных конфет из-за этого малыши рискуют не только заработать пищевую аллергию, а также и преддиабет. При этом под угрозой могут оказаться и зубы, если в подарке есть чупа-чупсы.

Медик добавила, что вредными являются и конфеты-шипучки, взрывная карамель и суперкислый мармелад, содержащие вещества, которые раздражают слизистую оболочку пищеварительных органов и рта.

По ее мнению, заменить вредные сладости можно глазированными сухофруктами, орехами, натуральным шоколадом, а также фруктами.

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