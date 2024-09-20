Педиатр Морозова назвала способы защитить ребенка от заболеваний в школьный период

По словам врача-педиатра Екатерины Морозовой, в качестве защиты ребенка от заболеваний в школьный период в первую очередь нужно заранее задуматься о закаливании. Об этом сообщают «Известия».

Она уточнила, что если во время летних каникул ребенок активно проводил время на свежем воздухе, ездил на море, занимался спортом и придерживался привычного режима дня, то его организм уже наполовину готов к школе.

По мнению медика, не менее важен подбор одежды по сезону. Так, если на улице тепло, не следует перегружать ребенка теплой одеждой, поскольку перегрев может привести к ослаблению иммунитета. Если в школе обязательно ношение формы, необходимо обсудить с учителем варианты более легкой одежды для теплых дней.

Она добавила, что также обязательным шагом является вакцинация. Также при малейших признаках заболевания стоит оставаться дома и подключаться к онлайн-обучению.

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