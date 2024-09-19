Нутрициолог Марьясова перечислила важные продукты при ОРВИ и простуде

Нутрициолог Ольга Марьясова в беседе с RuNews24.ru объяснила, какие витамины и минералы могут поддержать организм при ОРВИ и простуды, особенно при ее первых симптомах.

Лидером по борьбе с простудой считается витамин С. Он является мощным антиоксидантом, способным укреплять иммунитет. Содержится элемент не только в цитрусах, но также ряде других продуктов. Например, в болгарском перце, киви, облепихе, черной смородине, шиповнике, луке и чесноке.

Врач также советует получать витамин D. Он важен для костей, иммунитета, усвоения кальция. Включить в рацион для получения можно молочные изделия, яйца, икру и рыбу.

«Такие витамины, как С, D, B1, B2, B6, B12, A и E, имеют ключевое значение для общего здоровья организма и укрепления иммунитета. Рекомендуется включать в рацион продукты, содержащие эти витамины, или использовать специализированные витаминно-минеральные добавки. Это поможет повысить защитные силы организма против инфекций и ускорить процесс выздоровления», — подчеркивает Ольга Марьясова.

Однако стоит помнить об индивидуальных реакциях организма, аллергиях и других показателях, при которых на определенные продукты лучше не налегать. Лучше всего составить ежедневное меню вместе со специалистом.

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