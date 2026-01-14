Педиатр объяснил, чем отличаются дети, рожденные с помощью кесарева сечения

Способ появления на свет оказывает долгосрочное влияние на здоровье ребенка, заявил в интервью интернет-изданию «Абзац» Андрей Продеус.

«Принципиальная разница в том, что иммунитет ребенка имеет другой изначальный старт. Во многом это определено микробиотой и микроорганизмами, которые сожительствуют с нами», — сказал Продеус.

Статистика свидетельствует о том, что в среднем показатели проведения кесарева сечения составляют около 20%, но в некоторых странах они достигают 40-70%.

Частой причиной планового кесарева, помимо медицинских показаний, становится желание родителей выбрать конкретную дату рождения ребенка, руководствуясь гороскопами или нумерологией.

Еще одна проблема — сложности с грудным вскармливанием. Женщины, перенесшие операцию, чаще сталкиваются с недостатком молока, а дети, не получившие его, лишаются мощной естественной поддержки иммунитета.

