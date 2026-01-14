Педиатр объяснил, чем отличаются дети, рожденные с помощью кесарева сечения
Педиатр Продеус: у детей после кесарева выше риск астмы, дерматита и ожирения
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Способ появления на свет оказывает долгосрочное влияние на здоровье ребенка, заявил в интервью интернет-изданию «Абзац» Андрей Продеус.
Способ появления на свет оказывает долгосрочное влияние на здоровье ребенка, заявил в интервью интернет-изданию «Абзац» Андрей Продеус.
«Принципиальная разница в том, что иммунитет ребенка имеет другой изначальный старт. Во многом это определено микробиотой и микроорганизмами, которые сожительствуют с нами», — сказал Продеус.
Статистика свидетельствует о том, что в среднем показатели проведения кесарева сечения составляют около 20%, но в некоторых странах они достигают 40-70%.
Частой причиной планового кесарева, помимо медицинских показаний, становится желание родителей выбрать конкретную дату рождения ребенка, руководствуясь гороскопами или нумерологией.
Еще одна проблема — сложности с грудным вскармливанием. Женщины, перенесшие операцию, чаще сталкиваются с недостатком молока, а дети, не получившие его, лишаются мощной естественной поддержки иммунитета.
Ранее эксперты объяснили, почему роды — это не «омоложение», а серьезная перезагрузка.