Педиатр Шахвеледов пояснил опасность даже своевременно вылеченного менингита
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По словам врача-педиатра Рамила Шахвеледова, даже вовремя вылеченный менингит может необратимо повредить мозг. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что среди осложнений также возможны потеря слуха, проблемы с памятью, движением и координацией. Риски столкнуться с последствиями выше при бактериальном менингите и зависят от скорости начала лечения.
По мнению медика, также среди последствий заболевания могут наблюдаться эпилептические припадки.
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