Перечислены полезные свойства кабачков

Кабачки и цукини, несмотря на внешние различия, являются ценным компонентом здорового рациона. Как пояснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова, эти овощи содержат всего 20 ккал на 100 грамм благодаря высокому содержанию воды (93-95%), что делает их идеальным выбором для тех, кто следит за калорийностью питания.

По ее словам, оба вида богаты пищевыми волокнами, калием, магнием, витамином С и фолатами. При этом цукини имеют небольшое преимущество за счет более высокой концентрации каротиноидов — лютеина и бета-каротина, которые усиливают антиоксидантную защиту организма. Однако с точки зрения питательной ценности принципиальной разницы между ними нет. Чтобы максимально сохранить полезные свойства этих овощей, важно соблюдать правильную технику приготовления. Быстрая термическая обработка при температуре от 200 градусов в течение 10-15 минут позволяет сохранить форму и питательные вещества. Ключевое правило — солить кабачки только после приготовления, так как соль вытягивает влагу и разрушает структуру. Для дополнительного сохранения формы можно слегка обсушить ломтики перед готовкой и использовать сковороду-гриль.

Медик добавила, что наиболее полезными способами приготовления остаются запекание и обработка паром, которые минимизируют потери питательных веществ. При этом следует избегать обваливания в муке или крахмале — это увеличивает гликемическую нагрузку на организм.

По ее мнению, грамотное приготовление кабачков и цукини позволяет получить не только вкусное, но и действительно полезное блюдо, которое обогатит рацион витаминами и антиоксидантами без лишних калорий.

