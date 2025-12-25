Терапевт предупредила об опасности бесконтрольного приема корвалола

Корвалол, который в народе часто считают почти безобидными «сердечными каплями», на деле является серьезным лекарственным средством. Его состав включает сильнодействующие компоненты, в том числе фенобарбитал, обладающий снотворным эффектом, этиловый спирт и комплекс растительных экстрактов. Врач-терапевт Надежда Чернышова предупреждает, что бесконтрольный прием этого препарата по собственному желанию, без назначения врача, может привести к опасным последствиям. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, основные риски связаны с привыканием, возможностью передозировки и развитием аллергических реакций. Но главная угроза кроется в системном воздействии на центральную нервную систему. При частом и неадекватном применении корвалол способен ухудшать память и концентрацию внимания, делая человека рассеянным и снижая его умственную работоспособность. Особенно опасно сочетать его с алкоголем — подобный «коктейль» не снимает похмельный синдром, а лишь усугубляет алкогольную зависимость и многократно увеличивает нагрузку на организм.

Медик отметила, что в современной медицине существуют куда более эффективные и безопасные препараты как для борьбы с бессонницей, так и для купирования сердечных симптомов. Корвалол не должен быть средством первой помощи, выбираемым самостоятельно. Его применение оправдано только по прямому назначению врача, который может оценить все риски и необходимость такой терапии, отдавая предпочтение более современным и целенаправленным лекарствам.

