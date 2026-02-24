Переедание как реакция на перегрузку: что происходит с организмом

Хронический стресс и переутомление могут провоцировать переедание и мешать снижению веса даже при относительно сбалансированном рационе. Об этом в беседе с « Лентой.ру » рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

По его словам, в состоянии нервного напряжения организм переходит в режим выживания, поддерживая высокий уровень кортизола — гормона стресса. В таких условиях тело стремится сохранять энергию и активнее накапливать жировые запасы, прежде всего в области живота. Кроме того, происходят колебания уровня глюкозы в крови: после первоначального подъема следует спад, что усиливает чувство голода и тягу к сладкому.

Специалист отметил, что в моменты перегрузки мозг стремится к быстрому источнику удовольствия. Продукты с высоким содержанием сахара и жира стимулируют выработку дофамина и серотонина, что временно облегчает эмоциональное состояние. Если подобная модель закрепляется на протяжении длительного времени, формируется устойчивая связка «стресс — еда — облегчение», которая со временем начинает работать автоматически, даже при отсутствии реального голода.

Брабечан подчеркнул, что хроническое напряжение способно препятствовать снижению веса. Повышенный уровень кортизола негативно влияет на чувствительность к инсулину, а недосып усугубляет ситуацию: снижается выработка лептина — гормона сытости, и увеличивается уровень грелина — гормона голода. В результате человек ощущает усталость по утрам и усиливающийся аппетит к вечеру, что приводит к частым перекусам и употреблению кофеина.

По мнению эксперта, в подобных случаях проблема зачастую кроется не столько в рационе, сколько в общем уровне перегрузки — рабочем стрессе, недостатке отдыха или личных трудностях. Он отметил, что регулярные эпизоды вечернего переедания могут стать поводом для консультации со специалистом, в том числе психологом. При этом полностью исключать эмоциональные послабления не требуется: важнее, чтобы выбор был осознанным, а не происходил автоматически.

