«Переохлаждение и ссадины»: врачи в Подмосковье спасли провалившегося под лед реки мужчину

Врачи Подольской больницы спасли мужчину, который провалился под лед реки Пахры, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил к медикам в тяжелом состоянии, у него было переохлаждение, повышенное давление и ссадины на лице.

Выяснилось, что мужчина поцарапался об лед. Выбраться из воды ему помог прохожий, который и вызвал скорую помощь.

Пострадавшего доставили в реанимацию. Как только состояние 56-летнего пациента стабилизировалось, его перевели в травматологическое отделение.

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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