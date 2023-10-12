«Перепутала с отравлением»: женщину с гнойным воспалением брюшной полости спасли в Подмосковье

Тридцатидевятилетняя женщина в тяжелом состоянии с жалобами на сильную боль в животе и признаками интоксикации поступила в приемное отделение Домодедовской больницы. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что за медпомощью она не обращалась, пробуя в течение 3 дней домашнее лечение «от отравления», вследствие которого ее состояние еще более ухудшилось. В итоге, у пациентки была диагностирована острая форма панкреатита - болезни поджелудочной железы - с разрушением окружающих тканей и гнойным процессом в жировой клетчатке.

Заведующий хирургическим отделением №1 стационара №2, врач-хирург высшей квалификационной категории Кирилл Овчинников рассказал, что в течение двух месяцев хирурги совместно с анестезиологами-реаниматологами, которые вывели пациентку из критического состояния панкреатогенного шока, провели пять операций по удалению омертвевших тканей. Благодаря слаженной работе команды врачей, удалось спасти жизнь и здоровье пациентки.

Сейчас она проходит реабилитационное лечение под наблюдением врачей в хирургическом отделении стационара. По оценке медиков, к тяжелому заболеванию молодую женщину могло привести обострение хронического панкреатита и желчевыводящих путей, а также неправильное питание.

«Огромное спасибо врачам и медицинским сестрам, которые боролись за спасение моей дочки! Здесь работают специалисты высочайшего класса, не нужно ехать куда-то еще», – говорит мама пациентки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше двадцати автомобилей неотложной помощи поступили в поликлиники Подмосковья.