Перестаньте списывать на возраст: кардиолог назвал симптомы «немого» инфаркта

Кандидат медицинских наук, кардиолог Евгений Кокин из клиники академика Ройтберга объяснил, почему инфаркт миокарда иногда протекает без классических симптомов. Основной причиной «тихого» инфаркта он назвал сахарный диабет второго типа, пишет Лента.ру.

По словам специалиста, длительное течение диабета приводит к повреждению нервных окончаний в сердце, что снижает или полностью блокирует болевую чувствительность. Это особенно характерно для пациентов старше 65 лет с этим диагнозом.

К дополнительным факторам риска врач отнес возрастное снижение функций центральной нервной системы, хроническую болезнь почек, перенесенный инсульт, хронический стресс, депрессию и употребление опиоидных препаратов.

«Тихий» инфаркт может проявляться неспецифическими симптомами, на которые часто не обращают внимания. К ним относятся необычная усталость при небольших нагрузках, одышка, нарушения сна, легкая тошнота или головокружение.

