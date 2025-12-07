Россиянам рассказали, чем опасна елка, пролежавшая год на балконе или в кладовке

Искусственная ель, которую каждый год достают из кладовки или с балкона для встречи Нового года, может нести скрытую опасность для здоровья. Об этом агентству «Москва» рассказала врач-пульмонолог Елена Пятикова. Перед тем как украшать дом, эксперт порекомендовала обязательно помыть такую елку.

Основной риск связан с тем, что пластиковая ель за долгие месяцы хранения успевает собрать на своих ветвях значительное количество обычной пыли и спор плесени.

Кроме того, при перепадах температур материал, из которого изготовлено дерево, может выделять в воздух мельчайшие частицы пластика.

«Перед установкой тщательно промойте ветви теплой водой или протрите влажной тканью, а затем хорошо просушите. Хранить елку лучше всего в герметичном пластиковом контейнере или пакете», — рассказала Пятикова.

Она предупредила, что декоративные материалы способны негативно влиять на дыхательную систему и кожу человека. Особенно опасны неподготовленные искусственные ели для маленьких детей, а также для людей, страдающих бронхиальной астмой и атопическим дерматитом.

