Первую челюстно-лицевую реконструкцию провели в подмосковных Люберцах

Двадцатишестилетнего мужчину с аномалией прикуса и жалобами на боль в челюстно-лицевых суставах прооперировали в Люберецкой областной больнице. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Выяснилось, что мужчине уже ранее проводили операцию, однако у молодого человека начал формироваться неправильный прикус и деформация челюстей, а асимметрия лица сопровождалась болевыми ощущениями.

Врач-хирург челюстно-лицевого отделения Люберецкой областной больницы Артур Кондрат рассказал, что была проведена полная реконструкция обеих челюстей пациента. При этом все разрезы в полости рта были внутренними, то есть выполнялись с сохранением мягких тканей и кожного покрова.

Известно, что вся операция длилась пять часов, а для фиксации челюстей пациенту установили десять титановых пластин и около сорока винтов. К счастью, несмотря на длительный наркоз и объемное оперативное вмешательство, послеоперационный период протекал без осложнений. И уже через двенадцать деней пациент был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что уже в 2024 году в регионе окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.