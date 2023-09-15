Первый съезд главных медицинских сестер Подмосковья прошел в Красногорске

Участие в мероприятии принял глава Минздрава Московской области Алексей Сапанюк. Он подчеркнул, что в системе здравоохранения Подмосковья трудится порядка тридцати четырех тысяч медицинских сестер. Министр добавил, что на съезде медработники смогут поделиться лучшими практиками, которые в последующем можно будет внедрять в медицинских организациях региона.

«Сложно переоценить важность работы медицинской сестры. Именно они находятся рядом с пациентом в процессе лечения и выздоровления. Все мы понимаем ценность этой работы. <…> Этот год объявлен президентом Годом педагога и наставника, и очень важно, чтобы опытные специалисты делились своими наработками и навыками с молодыми сотрудниками, становились их наставниками», — сказал Сапанюк.

В рамках съезда участники обсудили в том числе перспективы развития сестринской деятельности, лекарственную безопасность, внедрение бережливых технологий в работу первичного звена и систему внутреннего контроля качества.

Отмечается, что участие в мероприятии также приняли главные внештатные специалисты областного министерства здравоохранения и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. В дальнейшем съезд главных медсестер Подмосковья станет ежегодным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что Московская область ценит партнерство с федеральным министерством здравоохранения.