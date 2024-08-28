Пять бусин достали из носа двухлетней девочки подмосковные врачи

Врачи лор-отделения Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова вытащили из носа двухлетней девочки пять бусин, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По словам родителей ребенка, девочка засунула бусины в нос во время игры. Взрослые думали, что в носу всего одна бусина, но их оказалось пять.

«Достаем большую бусинку, а там еще что-то поблескивает. Мама спрашивает: «У тебя что-то еще в носике есть?». Девочка смеется и отвечает: «Да». Для нее это была забава», — рассказала врач Седа Савелова.

Ребенок вел себя спокойно. Бусины достали без анестезии буквально за несколько минут.

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