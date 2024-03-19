Пятилетняя девочка из Подмосковья чуть не лишилась зрения из-за самолечения

Врачи второго филиала Балашихинской больницы спасли пятилетнюю девочку, которая чуть не лишилась зрения из-за того, что родители занимались самолечением, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок поступил к медикам с жалобами на головную боль и заложенность носа с выделениями гноя. Выяснилось, что родители давали дочери антибиотики, однако это не принесло результата.

Врачи провели диагностику и выявили острый гнойный полисинусит с редким осложнением — флегмоной орбиты. Данная патология представляет опасность не только для зрения, но и жизни.

Как рассказал заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов, воспалительный процесс в придаточных пазухах носа развивался стремительно.

«Гной, скопившийся в носовых пазухах, распространился в костную полость, где находится глаз. Под действием гнойного процесса появилась отечность правого глаза. Зрительный нерв оказался сдавленным, снизилась острота зрения. Еще немного — и нерв мог бы погибнуть, вызвав слепоту», — объяснил врач.

Экстренное хирургическое вмешательство помогло сохранить ребенку зрение. После операции девочка быстро восстановилась. Раны очистились от гноя. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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