Пятнадцать лет не обращалась за помощью: Видновские хирурги удалили женщине трехкилограммовую опухоль

Шестидесятилетняя женщина с объемным образованием на ноге в паховой области, которое мешало ей ходить и подниматься по лестнице, обратилась в Видновскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Примечательно, что женщина длительное время — 15 лет — не обращалась за медицинской помощью, так как боялась хирургического вмешательства. Состояние пациентки осложняло наличие таких сопутствующих патологий, как сахарный диабет и избыточный вес.

Заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников рассказал, что в ходе полуторачасовой операции специалисты удалили трехкилограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную опухоль на второй ноге, которая на тот момент достигла «скромных» размеров буханки хлеба.

На данный момент полностью восстановившаяся пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана под амбулаторное наблюдение врачей.

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