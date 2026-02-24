Пластический хирург перечислил опасные операции, ведущие к инвалидности

Пластическая хирургия — это не магазин игрушек, где за деньги исполняют любой каприз. Врач Тигран Алексанян предупреждает: есть операции, от которых настоящий профессионал откажется даже ради огромного гонорара. Слишком высока цена ошибки, и речь не только об эстетике, а о жизни и здоровье пациента. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, первое табу — радикальная липосакция. Попытка высосать из тела тонны жира за один сеанс может закончиться жировой эмболией, когда частицы жира закупоривают сосуды. Последствия — от уродливых неровностей кожи до летального исхода. Врач напоминает: безопасность превыше всего, даже если клиентка мечтает превратиться в тростинку за сутки. Второй бич современности — погоня за носом, как у инстаграм-дивы. Алексанян называет это не коррекцией, а уничтожением индивидуальности. Слепое копирование чужих черт ведет к дисгармонии лица и проблемам с дыханием. Хирург должен не штамповать «кукольные носики», а искать ту самую, идеальную форму для конкретного человека.

Медик добавил в черный список и удаление комков Биша. Разрекламированная манипуляция для острых скул на деле лишает лицо природного каркаса. Вместо фотомодельной внешности через пару лет можно получить истощенный, старящий вид и ранний птоз тканей. То же касается гигантских имплантов и омоложения лица у слишком молодых — результат часто оборачивается хроническими болями, деформациями и эффектом восковой маски.

По его мнению, настоящий хирург лечит, а не калечит в угоду трендам. Здоровье и естественная красота стоят дороже любых денег, а мода, как известно, проходит. Так что прежде, чем просить доктора сделать «как у всех», стоит задуматься: а нужно ли вам «лицо без возраста» ценой потери себя?

