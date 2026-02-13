«Отфотошопленные» богини и суровая правда: как даже идеальные операции на лице рушат ожидания

В пластической хирургии возникает парадоксальная ситуация: хирург сделал все возможное и невозможное, с медицинской точки зрения операция прошла идеально, а пациент ходит недовольный. Знакомая картина? Проблема почти всегда не в качестве работы врача, а в том, что ожидания от результата были слишком далеки от реальности. В комментарии RuNews24.ru профессор Тигран Алексанян объяснил, как избежать этого разрыва и достичь гармонии между желаемым и возможным.

Известный интернет-мем «ожидание-реальность» как нельзя лучше описывает то, что происходит в головах многих пациентов пластических хирургов. Люди видят в соцсетях отфотошопленные картинки и истории про «превращение в богиню», а когда хирург не может сотворить чудо — разочаровываются. Только вот операция — это медицинская процедура, у которой есть свои риски и ограничения.

«Первый и ключевой шаг к удовлетворенности результатом — адекватная постановка целей. Необходимо понимать, что может и чего не может исправить хирургия. На первичной консультации стоит детально обсудить с врачом ожидаемый эффект, ограничения, связанные с индивидуальными особенностями, а также возможные осложнения. Четкое взаимопонимание между пациентом и хирургом на этом этапе — залог дальнейшего психологического комфорта», — рассказал эксперт.

Тигран Алексанян пояснил, что при выборе хирурга важно смотреть не только на дипломы и сертификаты. Необходимо, чтобы специалист честно говорил с пациентом. Хороший врач не будет обещать золотые горы, а сразу скажет, что можно сделать, а что нет. Объяснит ход операции и используемые методы. При этом не нужно стесняться просить фото пациентов с похожей внешностью, чтобы понять, на что действительно можно рассчитывать.

Сегодня существуют инструменты, помогающие врачу и пациенту лучше понять друг друга. Компьютерное 3D-моделирование позволяет не только оценить будущий результат, но и принять совместное решение. Если смоделированный образ расходится с ожиданиями, у человека всегда есть время обсудить нюансы с хирургом и скорректировать план процедуры. Такой подход помогает избежать разочарования.

Эксперт также отметил важный психологический момент: хирургия способна изменить внешность, но не личность и жизненные обстоятельства.

«Работа над самооценкой и принятием себя до операции не менее важна, чем сама процедура. Пациент должен быть готов к изменениям не только в зеркале, но и в собственном восприятии, что требует определенной психологической зрелости», — подчеркнул профессор Алексанян.

Он также указал на то, что операция — лишь начало пути. Конечный результат во многом определяется реабилитацией. Важно соблюдать все рекомендации врача, набраться терпения и понимать, что окончательный эффект будет заметен не сразу.

Итог прост: результат пластической операции зависит от двух вещей — профессионализма хирурга и настроя самого человека. Чтобы остаться довольным, важно с самого начала трезво оценивать возможности медицины, обсуждать с врачом все сомнения и быть внутренне готовым к переменам. В этом случае операция принесет не разочарование, а реальное улучшение качества жизни.

