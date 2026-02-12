Пластический хирург предупредила об ограничениях блефаропластики после 40 лет

Эффективность блефаропластики зависит от возраста пациента, и методики, которые хорошо работают в 30 лет, после 40 могут давать лишь частичный результат или даже ухудшать внешний вид. Об этом « Газете.Ru » сообщила пластический хирург Олимп Клиник Анастасия Шугуфа.

По словам специалиста, при появлении нависания верхнего века многие считают, что проблема решается простым удалением лишней кожи. Однако после 40 лет «тяжелый» взгляд чаще связан не с избытком тканей, а с опущением бровей. Врач отметила, что выполнение только верхней блефаропластики в таких случаях способно привести либо к слабому визуальному эффекту, либо к неестественным изменениям мимики.

Хирург подчеркнула, что для снижения рисков важно правильно определить показания к операции. Она пояснила, что более обоснованным считается комплексный подход: сначала проводится эндоскопическая подтяжка верхней трети лица для восстановления положения бровей, а затем — щадящая верхняя блефаропластика с сохранением жировых структур и минимальной коррекцией кожи. В ряде случаев, по оценке врача, удаление кожи может вовсе не потребоваться.

Отдельно специалист обратила внимание на нижнюю блефаропластику. Она указала, что распространенное мнение о необходимости простого удаления жировых грыж под глазами не всегда оправдано у пациентов старше 40 лет. Возрастные изменения сопровождаются смещением и перераспределением жировых пакетов, поэтому изолированное иссечение может привести к эффекту запавших глаз, усилению костного рельефа орбиты и более уставшему виду. Кроме того, при чрезмерном удалении кожи возрастает риск выворота нижнего века.

Также врач предостерегла от выполнения одной лишь липосакции в зрелом возрасте. Она отметила, что после 40 лет проблема часто связана не только с объемом жировых отложений, но и со снижением упругости кожи. После удаления жира кожа может не сократиться должным образом, что приводит к неровностям, складкам и провисанию.

Для уменьшения вероятности таких последствий специалист рекомендовала использовать современные методы липосакции с одновременным прогревом тканей — ультразвуковые и радиочастотные технологии, стимулирующие выработку коллагена. Кроме того, при выраженном растяжении кожи целесообразно сочетать удаление жира с подтяжкой — например, абдоминопластикой или другими видами хирургической коррекции с иссечением излишков тканей.

