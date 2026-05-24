Только не овсянка: какая каша полезнее всего на завтрак

Привычка начинать день с каши давно считается почти обязательным правилом здорового питания, но на практике такой завтрак подходит далеко не всем. Россиянам точно стоит отказаться от популярной овсянки быстрого приготовления. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Как отметила специалист, главная проблема большинства популярных каш — слишком высокая углеводная нагрузка утром, особенно если человек завтракает сладкой овсянкой, манкой или рисовой кашей.

«Люди уверены: если утром съел кашу — сделал что-то полезное для организма. Но потом через полтора часа снова хотят есть, появляется сонливость, тяга к сладкому. Это классическая реакция на резкий скачок сахара в крови», — объяснила Редина.

По словам диетолога, особенно переоцененной сегодня остается овсянка быстрого приготовления. Специалист подчеркнула, что такие каши почти не дают длительного насыщения и по воздействию на организм могут быть ближе к десерту, чем к полноценному завтраку.

«Пакетированная овсянка с фруктовыми вкусами — это не про здоровье. Там часто очень мало клетчатки и слишком много сахара. Человек получает быстрые углеводы и уже к обеду снова переедает», — сказала эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/Debora Rodrigues ]

Самой полезной кашей для завтрака Редина назвала не овсяную, а перловую. По ее словам, именно перловка дает наиболее стабильное чувство сытости и медленнее повышает уровень глюкозы.

Диетолог отметила, что перловая крупа содержит много пищевых волокон, витаминов группы B и дольше переваривается, благодаря чему человек реже сталкивается с резким голодом в течение дня.

«Перловку почему-то воспринимают как советскую столовую, хотя по факту это одна из лучших круп для обмена веществ и контроля аппетита», — добавила специалист.

А вот самой бесполезной кашей врач назвала манную. По словам Рединой, в ней практически нет клетчатки и мало питательных веществ, зато она быстро повышает уровень сахара в крови.

При этом диетолог подчеркнула, что полностью отказываться от каш не нужно. Гораздо важнее — не делать их основой завтрака без белка и жиров.

«Каша сама по себе — это в основном углеводы. Если к ней не добавить белок, насыщения надолго не будет. Поэтому нормальный завтрак — это не тарелка сладкой овсянки, а крупа плюс яйца, творог, сыр или орехи», — подытожила Редина.

