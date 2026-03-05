Почему школьники любят весну, а взрослые боятся осени: версия психиатра

Весна — время перемен, но для психики это не всегда однозначный период. Врач-психиатр Степан Фимкин в эфире телеканала «Доктор» предупредил, что смена биоритмов в межсезонье может вызвать обострение тревоги и депрессии у чувствительных людей. Однако психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН выразил противоположное мнение, заметив, что весенние риски для ментального здоровья все же минимальны.

По словам Ковтуна, сезонность в депрессии действительно существует и переходные периоды могут быть неприятны для восприимчивых людей. В качестве примера он привел Александра Пушкина, который не мог переносить весну: поэта угнетал вид луж и потоков воды, зато осень вдохновляла его на гениальные стихи.

Что касается современных людей, особенно подростков, у них формируется устойчивое отношение к временам года. Осень многие не любят из-за смены погоды и необходимости идти в школу. Это отношение, закрепленное за 11 школьных лет, переходит во взрослую жизнь. Весна же, наоборот, ассоциируется с приближением лета, каникулами и отдыхом. Эта позитивная парадигма также фиксируется с детства, поэтому взрослые чаще любят весну — солнце, тепло и птичье пение.

Психолог Татьяна Чернякова в эфире «Радиоточки НСН» отмечала, что «весеннее обострение» может случиться у любого человека из-за физиологической перестройки организма в межсезонье. Таким образом, мнения экспертов разделились: одни видят риски, другие — исключительно пользу.

Ранее сообщалось, что весеннее таяние рекордных сугробов может обернуться не только потопами, но и вспышками опасных заболеваний.