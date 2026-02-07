Почему трудно перестать есть чипсы: врач объяснила механизм тяги к соленым закускам

Эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина объяснила в разговоре с « Лентой.ру », почему людям бывает трудно остановиться при употреблении соленых закусок, включая чипсы. По ее оценке, ключевую роль играет высокая концентрация соли в таких продуктах.

Специалист отметила, что соль усиливает вкусовые ощущения, частично скрывает избыточную жирность и дополнительно стимулирует аппетит. В сочетании с большим количеством жиров, характерным для чипсов и аналогичных снеков, формируется комбинация, которую специалисты относят к потенциально вызывающей пищевую зависимость. Именно поэтому, по ее словам, человеку сложно ограничиться небольшой порцией соленых закусок, жареного картофеля или орехов.

Хайкина также указала, что повышенное содержание соли может влиять на работу механизмов насыщения, снижая их чувствительность. Тяга к соленому, как подчеркнула врач, связана не просто с вкусовыми предпочтениями, а с физиологическими и нейрохимическими процессами в организме.

При этом потребность человека в натрии относительно невелика. По данным, которые привела специалист, организму требуется около 1,5 грамма натрия в сутки, что соответствует примерно 3,8 грамма поваренной соли. Международные рекомендации предполагают ограничение потребления соли на уровне до 5 граммов в день для снижения рисков гипертонии, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако на практике соблюдение этой нормы затруднено, поскольку соль содержится во множестве готовых продуктов.

