Почти 100 жителей Гонконга заразились стрептококковой инфекцией

У 91 жителя Гонконга обнаружили инфекцию, вызываемую стрептококками группы B, заявили представители центра защиты здоровья при департаменте здравоохранения специального административного района КНР.

У всех зараженных выявили штамм ST283.

Результаты проведенных эпидемиологических исследований показали, что 75 человек контактировали с сырой пресноводной рыбой, после чего почувствовали недомогание, сообщает РИА Новости.

43 из 91 заболевших находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Еще четверо пациентов — в тяжелом состоянии.

Четыре человека скончались.

40% заболевших выписали из медицинских учреждений.

Ранее сообщалось о том, что вероятность вспышки вируса Марбург в России крайне мала.