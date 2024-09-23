Почти 11 тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках в эти выходные

Свыше 10,7 тысячи жителей Подмосковья прошли профосмотры в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке» в минувшие выходные, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выездные бригады врачей в субботу и воскресенье работали в двадцати семи городских округах, в том числе в Воскресенске, Коломне, Раменском, Наро-Фоминске и Люберцах.

Пациентов при необходимости направляли в поликлинику, чтобы пройти более углубленное обследование.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, подобный формат проверки здоровья пользуется спросом у местных жителей, особенно это актуально для тех, у кого нет времени посещать поликлинику в будни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных медработников за заботу о других.