Почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье в этом году

Жители Подмосковья могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Так, с начала года такое тестирование прошли уже около 1,5 миллиона человек. Это почти на 213 тысяч больше, чем годом ранее, отметил главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.

«Исследование занимает не более пятнадцати минут и абсолютно безболезненно. Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность», — подчеркнул специалист.

Сдать тест на ВИЧ можно анонимно и бесплатно в Центре по борьбе со СПИДом в Котельниках, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

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