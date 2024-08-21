Почти 150 специалистов приняли участие в конкурсе «Подмосковный врач»
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения Московской области]
Почти сто пятьдесят специалистов стали участниками конкурса «Подмосковный врач», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Сейчас завершился уже третий этап испытаний. Медицинские специалисты прошли оценочные процедуры, состоящие из теоретической и практической частей.
В этом году перечень специальностей для врачей, которые могут участвовать в конкурсе, был расширен, туда включили в том числе эндокринологов, кардиологов и детских хирургов, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«Сейчас кандидатов оценивает наша экспертная комиссия, которая и определит победителей», — подчеркнул глава областного Минздрава.
Итоги премии подведут осенью. Победители получат по сто восемьдесят тысяч рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые отправились в Курскую область для помощи местным жителям.