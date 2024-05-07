Почти 150 тысяч ЭКГ расшифровали дистанционно сотрудники кардиопульта в Подмосковье в этом году

Сотрудники кардиопульта подмосковной станции скорой медицинской помощи с начала текущего года расшифровали дистанционно почти 150 тысяч ЭКГ, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кардиопульт — это консультационный центр, который помогает бригадам скорой помощи, находящимся на вызове, удостовериться в правильности постановки дигноза. Фельдшеры делают пациентам ЭКГ и передают их врачам-кардиологам, которые дистанционно расшифровывают снимок. После этого медики скорой принимают решение о госпитализации.

С начала года госпитализация после дистанционной расшифровки ЭКГ потребовалась лишь восьми процентам пациентов, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Всего за время работы кардиопульта врачи выполнили более девятисот тысяч расшифровок», — сказал глава областного Минздрава.

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