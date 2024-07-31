Почти 150 тысяч звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году

В кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала этого года поступило уже почти 150 тысяч звонков, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

У операторов кол-центра можно узнать всю необходимую информацию о системе родовспоможения в регионе, возможностях медицинских учреждений, центрах грудного вскармливания и о том, какие документы необходимо взять с собой в роддом.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, из 150 тысяч звонков, принятых в кол-центре с начала года, более 12,5 тысячи поступило из других регионов.

В областном Минздраве напомнили, что позвонить в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно ежедневно с 08:00 до 20:00 по номеру 8-800-550-30-03.

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