Почти 160 выездов совершили специалисты мобильного комплекса НИКИ детства в прошлом году

За прошлый год врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства совершили сто пятьдесят семь выездов в муниципалитеты Подмосковья. За это время удалось осмотреть двенадцать тысяч детей. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

При этом почти девятьсот детей направлены на госпитализацию в многопрофильный стационар НИКИ детства для углубленного обследования и лечения.

Губернатор Андрей Воробьев перед Новым годом сообщил, что еще шесть объектов здравоохранения открыли в Подмосковье после капитального ремонта.