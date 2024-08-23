Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта в этом году

Здоровье
пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения Московской области]

С начала текущего года онкоскрининг полости рта прошли почти сто девяносто тысяч жителей Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Такое обследование необходимо для своевременного выявления патологии, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. Так, у 322 человек, прошедших диагностику в этом году, заподозрили онкологию. Пациентов направили на дополнительные обследования.

Онкоскрининг полости рта проводит врач-стоматолог, используя специальную люминесцентную лампу и очки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в открытии детского медицинского центра в Красногорске.

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