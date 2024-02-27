Почти 20 см в диаметре: Бронницкие врачи удалили пациентке опухоль матки

В Бронницкую больницу поступила сорокатрехлетняя женщина с сильной слабостью, головокружением и ноющими болями в области живота. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенное обследование выявило у пациентки новообразование матки, достигшее почти двадцати сантиметров в диаметре. Операция происходила через разрез, соответствующий размерам опухоли, так как иначе извлечь новообразование было бы невозможно.

В результате проведенной операции, которая длилась около двух часов, гигантская миома была удалена, а матку женщине удалось сохранить. Новообразование было направленно на гистологическое исследование. На данный момент женщина чувствует себя хорошо и даже уже выписана из медучреждения.

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