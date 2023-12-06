Почти 250 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Земский доктор» с начала года

Так, с начала года по программе «Земский доктор» в регионе трудоустроились почти 250 специалистов, сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Программа «Земский доктор» предназначена для поддержки медиков, которые трудоустраиваются на работу в сельскую местность. Врачи получают единовременную выплату до 1,5 миллиона рублей, средний медперсонал — до 750 тысяч рублей, в зависимости от удаленности территории.

«Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом», — подчеркнула Светлана Стригункова.

Также в Подмосковье для поддержки медработников действуют программы «Земля врачам» и «Приведи друга». Кроме того, такие специалисты могут воспользоваться социальной ипотекой и компенсацией аренды жилья, а для участковых терапевтов, врачей общей практики и педиатров предусмотрена губернаторская доплата в размере до тридцати двух тысяч рублей.

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