Почти 250 тысяч онкоскринингов полости рта провели в Подмосковье с начала года
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
С начала этого года скрининг на рак полости рта прошли свыше 245 тысяч жителей Подмосковья, сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.
У почти 560 человек в ходе обследования обнаружили онкологическое заболевание, у свыше 200 из них — на ранней стадии. Всех пациентов направили на лечение.
«Качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасных патологий, в том числе новообразований, а значит начать своевременное лечение», — подчеркнула Светлана Стригункова.
Диагностику новообразований полости рта в Подмосковье проводят бесплатно в рамках проекта «Стоматология: перезагрузка». Во время обследования врач направляет в ротовую полость люминесцентную лампу, любое отклонение от нормы подсвечивается иначе.
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