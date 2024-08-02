Почти 260 тыс. пациентов медучреждений Нижегородской области обратились на Платформу обратной связи за три года

Примерно 260 тыс. пациентов государственных медицинских учреждений Нижегородской области обратились на Платформу обратной связи (ПОС) за последние три года. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что ведомством ПОС активно используется уже три года, посредством платформы удается оперативно реагировать на обращения и запросы, которые поступают от пациентов государственных медучреждений Нижегородской области.

Отмечается, что каждый житель региона, который имеет учетную запись на портале Госуслуг, может отправить обращение по вопросам оказания медпомощи в лечебных учреждениях области через ПОС. Срок рассмотрения обращения составляет от 10 до 30 дней. А подать обращение через нее можно по прямой ссылке с портала Госуслуг, а также посредством виджета ПОС на сайте регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что свыше 57 тыс. обращений от жителей Нижегородской области поступило на Платформу обратной связи за полгода.