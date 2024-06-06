Почти 30 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года

В Подмосковье всем новорожденным проводится расширенный неонатальный скрининг на тридцать шесть патологий. С начала этого года данный скрининг прошли почти 29 тысяч новорожденных. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что благодаря проведению такого исследования, можно своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение, а также диспансерное наблюдение. Всего с начала года врачам удалось выявить у пятидесяти детей генетические заболевания на ранней стадии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что строительство больничного комплекса в Хотьково завершится уже в сентябре.