Почти 33 тысячи беременных проконсультировались с врачом через интернет в Подмосковье в этом году

В Подмосковье продолжается реализация проекта «Наша женская консультация», в рамках которого беременные могут проконсультироваться с врачом через интернет, напомнила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, с начала года онлайн-консультации медицинских специалистов получили почти тридцать три тысячи будущих мам, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Глава областного Минздрава указал, что такие консультации помогают сэкономить время на поход к врачу. В ходе онлайн-приема женщины могут в том числе получить расшифровку анализов, пройти консультацию психолога и подготовку к рождению ребенка.

«Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году. Всего за это время было проведено свыше 132 тысяч онлайн-приемов», — подчеркнул Алексей Сапанюк.

Узнать более подробную информацию о системе родовспоможения Подмосковья можно по ссылке.

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