Почти 360 детей родилось в перинатальном центре Рязани в сентябре

В Рязанском перинатальном центре подвели итоги работы первого осеннего месяца: так, в нем родилось в прошедшем месяце около 360 детей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что среди новорожденных – более 180 мальчиков и около 180 девочек. Кроме того, в сентябре родились пятеро двоен.

Отмечается, что наименьшим по весу ребенком оказалась девочка, ее вес немного не достигал одного килограмма. Самым крупным ребенком также стала девочка, которая весила более 4,6 кг.

Ранее сообщалось, что в серпуховском роддоме поздравили мам, родивших детей, с юбилеем города.