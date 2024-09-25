В Серпуховском роддоме поздравили мам, родивших детей в юбилей города

К женщинам обратились руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Серпухова Николай Пушкин и руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Вадим Моторин.

Также с рождением детей мам поздравил Сергей Никитенко, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Он пожелал родителям и малышам здоровья, счастья и благополучия, а также выразил надежду на то, что в будущем новорожденные станут гордостью Серпухова.

В Серпуховском роддоме созданы комфортные условия для пребывания женщин и детей. В медучреждении установлено новое оборудование, медработники показывают высокий профессионализм.

Серпуховский роддом пользуется популярностью не только у жительниц города, но и у женщин из других городов, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

Ранее сообщалось о том, что с начала этого года жителям Подмосковья выплатили более 800 миллионов рублей при рождении ребенка.