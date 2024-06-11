Почти 40 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье в этом году

Почти сорок тысяч человек стали донорами крови и ее компонентов в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве напомнили, что в переливании крови нуждаются люди с онкологическими заболеваниями, серьезными травмами и ожогами, а также новорожденные с патологиями и пострадавшие в ДТП.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в регионе активно развивается донорское движение.

«В этом году кровь и ее компоненты сдали на 3,6 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул глава областного Минздрава.

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