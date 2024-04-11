Почти 400 аппаратов для диагностики и лечения зрения поставят в больницы Подмосковья в этом году

В текущем году в медицинские учреждения Подмосковья поставят почти четыреста единиц медоборудования для диагностики и лечения зрения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Речь идет в том числе о хирургических системах, микроскопах, когерентных томографах, лазерах, ретинальных камерах, уточнили в ведомстве.

На данные цели было направлено свыше 550 миллионов рублей, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. Новое оборудование закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения», — отметил министр.

Новое оборудование будет поставлено в сорок четыре медицинские организации, в том числе в больницы Протвино, Клина, Щелково, Мытищ и Одинцово.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заложил первый камень областной больницы в Балашихе.