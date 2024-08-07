Почти 400 пациентов прошли лечение в обновленном санаторном отделении НИКИ детства

Почти 400 маленьких пациентов прошли лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), которое возобновило работу в феврале после капремонта, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В санаторном отделении оказывают помощь детям, перенесшим различные недуги, в том числе бронхиты и бронхиальную астму. Также здесь лечатся дети с орфанными заболеваниями.

Как рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева, санаторное отделение оснащено современным медицинским оборудованием, там работают высококвалифицированные узкопрофильные специалисты.

Программа реабилитации в отделении проводится бесплатно по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медработников Московской области за заботу о других.