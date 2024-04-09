Почти 400 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье в этом году

В Подмосковье с начала текущего года профилактические медицинские осмотры прошли уже свыше 390 тысяч детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригады врачей выезжают в образовательные учреждения. Посмотреть результаты родители могут в медкарте ребенка в личном кабинете на регпортале, отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В областном Минздраве напомнили, что данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение сорока пяти дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в минувшем году в медучреждения региона поступило около 120 новых автомобилей скорой помощи.