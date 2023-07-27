Почти 45 тысяч женщин воспользовались услугой по сопровождению беременности в Подмосковье

Услугой индивидуального сопровождения беременности в Подмосковье воспользовались уже свыше 43,6 тысячи женщин, рассказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.

Услуга индивидуального сопровождения беременности доступна всем жительницам Подмосковья, вставшим на соответствующий учет. Сразу после этого за женщиной закрепляется ответственный сотрудник, который помогает записываться на прием к врачам и скрининг.

«Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер», — напомнила Стригункова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие услуги доступны беременным женщинам и молодым мамам в Подмосковье.