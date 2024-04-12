Почти 450 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» выдали в регионе в этом году

Почти четыреста пятьдесят подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» выдали в регионе с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В состав набора входят свыше пятидесяти самых необходимых предметов для мамы и ребенка — игрушки, одежда, постельное белье, средства гигиены, светоотражающие наклейки для колясок.

Как напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, подмосковные родители при рождении первого ребенка могут выбрать либо подарочный набор, либо выплату в размере двадцати тысяч рублей.

«Только с начала года такие подарки получили 450 малышей, а выплату выбрали более пятнадцати тысяч родителей», — отметила Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Московской области сдадут шестнадцать объектов здравоохранения, возведенных за счет внебюджетных источников финансирования.