Почти 50 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье в этом году

Сорок семь тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала текущего года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Исследование проводится путем забора крови из пятки. Так, в этом году у восьмидесяти пяти младенцев обнаружили заболевания на ранней стадии, неонатальный скрининг позволил своевременно начать лечение, отметила Людмила Болатаева, слова которой приводит министерство здравоохранения Московской области.

Неонатальный скрининг в Подмосковье проводится на тридцать шесть патологий, напомнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды работающим в регионе врачам.